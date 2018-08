Donald Trump critica a LeBron James y toma partido por Michael Jordan: "¡Me gusta Mike!"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó a la nueva estrella de los Lakers de Los Ángeles, LeBron James, en un tuit la noche del viernes, recogido por EFE.

James concedió una entrevista a Don Lemon, de la cadena de noticias CNN el lunes después de que la Family Foundation y las Escuelas Públicas de Akron (Ohio) crearan una nueva escuela primaria para niños en riesgo en su ciudad natal.

En la entrevista, James dijo que el presidente Trump estaba tratando de "dividirnos". El presidente escribió que "LeBron James fue entrevistado por el hombre más tonto de la televisión, Don Lemon. Hizo que LeBron pareciera inteligente, lo cual no es fácil de hacer. ¡Me gusta Mike!".

En la entrevista, James habló sobre cómo considera que el deporte une a las personas y dijo que sentía que Trump estaba "usando los deportes para dividirnos". "Los deportes nunca han sido algo que divida a la gente", dijo James. "Siempre ha sido algo que une a la gente".

Trump también pareció tomar partido en el debate entre LeBron James y Michael Jordan, diciendo al final de su tuit: "¡Me gusta Mike!". En septiembre de 2017, Lebrón James llamó a Donald Trump "holgazán" por revocar su invitación a los Warriors de Golden State para celebrar su campeonato con una visita a la Casa Blanca. "¡Ir a la Casa Blanca fue un gran honor hasta que apareciste!" tuiteó James.

Durante ese mes, después de que Trump sugiriera que los jugadores de la NFL deberían ser "despedidos" por "faltarle al respeto a la bandera" cuando se arrodillan o eligen no participar en el himno nacional, James dijo que la conducta del mandatario era impropia de alguien de su posición.

El presidente "no entiende el poder que tiene ser el líder de este hermoso país", dijo. "No entiendo cuántos niños, sin importar la raza, admiran al presidente de los Estados Unidos por su orientación, liderazgo y palabras de aliento. Él no comprende eso, y eso es lo que me enferma más que nada", añadió.

En junio, James, cuando aún jugaba en los Cavaliers de Cleveland, dijo que ni su equipo ni los Warriors, su rival en la final, aceptarían una invitación a la Casa Blanca después de ganar el campeonato de la NBA. Posteriormente Trump dijo que ninguno de los equipos sería invitado.