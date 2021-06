Todo el mundo del baloncesto sabe la calidad que atesora LuKa Doncic en la cancha. Sin embargo parece que fuera de ella se pone en duda la figura humana del jugador de los Dallas Mavericks. En las últimas semanas están saliendo a la luz informaciones y opiniones no precisamente positivas del base esloveno en cuanto a su relación interna con la franquicia de los Mavs.

El último en hablar sobre Doncic ha sido Brian Windhorst, periodista de la 'ESPN' que no ha dudado en señalar al ex del Real Madrid como un tipo de carácter complicado. "Creo que Luka es, quizás, una persona difícil. Es un gran jugador, pero cuando ves jugar a los Mavericks, le está ladrando al entrenador, le está ladrando a sus compañeros de equipo, le está ladrando a los árbitros. Siempre está ladrando por algo. Realmente, puede ser un tipo irritante", asegura Windhorst en una entrevista en '105.3 The Fan'.

Y es que las palabras del Windhorst van en la línea de su compañero de medio Zach Lowe. El también periodista de la 'ESPN' afirmó recientemente las discrepancias entre Doncic y Kristas Porzingis, uno de los jugadores más importantes de los Mavs. "Porzingis y Doncic no se caen bien", afirmó Lowe.

Una información que en cierta medida comparte 'The Athletic', medio que ha señalado recientemente la mala relación del esloveno con Haralabos Voulgaris, director de desarrollo e investigación cuantitativa de Dallas.

En medio de estas informaciones comprometedoras, Doncic se encuentra con la selección de Eslovenia con el objetivo de clasificarse para los Juegos Olímpicos. Mientras tanto en los Mavericks buscan traer un refuerzo que acompañe al base esloveno en la anotación. "Créame, nadie quiere ayudar a Luka como yo. ¿Qué necesitamos? La verdad es que necesitamos un segundo anotador. No hay duda al respecto", apuntó Mark Cuban, propietario de la franquicia.