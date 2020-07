Tras la muerte de George Floyd a manos de un policía en Estados Unidos, el mundo del deporte alzó la voz contra el racismo. Especialmente la NBA. De las palabras de LeBron James a las apariciones en las protestas de otros como Jaylen Brown.

Asimismo, durante la llegada de los jugadores a Orlando, donde se retomará la competición, muchos de ellos llegaron con camisetas en los que se podían leer mensajes contra el racismo.

Y no es el único sitio donde se han visto y se verán esos mensajes. Muchos jugadores cambiarán el nombre de sus camisetas por lemas como 'End racism', 'Black Lives Matter', 'Freedom' o 'How Many More', entre otros.

Y Marc Gasol, pívot español de los Toronto Raptors, también se ha pronunciado contra el racismo con un discurso que está siendo muy aplaudido: "No creo que la gente de Europa deba mirar sólo a los Estados Unidos. Creo que podemos ver cómo se trata a muchos de los inmigrantes que van desde África a Europa".

"Tristemente, en España, Italia y otros países de Europa los observamos como inmigrantes, no como seres humanos. Esa definición que se hace dice mucho. Todas esas cosas necesitan cambiar y ese cambio llegará. Y si no llega por los gobiernos llegará por la gente. Espero que podamos tener un impacto positivo, de respeto y promover ese cambio", señala el pequeño de los Gasol.

Y va más allá. Asegura que existe un "racismo sistemático", un problema "global", que explotado en Estados Unidos, pero que es "un tema global": "Cuando observas la sociedad, cada comunidad, puedes ver que hay un racismo sistemático, y creo que es nuestra responsabilidad y nuestro deber luchar contra ello".

"No debería haber nadie apartado por ello. Yo lo he vivido a diferentes niveles en Europa. Lo he visto con mis propios ojos, y es el momento de decir basta. Tenemos que pedir un cambio para educar a las próximas generaciones en cómo tratar a otros seres humanos. Para mí es muy simple, es ser más responsables como seres humanos", sentencia.

¿Otro anillo?

Los Raptors son los actuales campeones de la NBA y no renuncian a nada, a pesar de que el favoritismo recae en otros como por ejemplo en Los Lakers de LeBron James. Pero Marc es optimista: "Todos estamos aquí por un mismo objetivo: ganar el anillo".

"Todo lo que no sea eso es irrelevante en este momento. No es importante, no te puede ayudar en lo que estás haciendo. Una vez que te comprometes a venir y jugar y todos estamos aquí por una razón y es el deseo de ganar", explica.

"Estamos aquí para ganar partidos y luchar por el anillo y trato de estar en la mejor situación posible para ayudar al equipo", sentencia el español, que en las últimas semanas ha sorprendido con su brutal cambio físico tras el confinamiento.