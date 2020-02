Kobe Bryant y Allen Iverson se vieron las caras en la final de la NBA de 2001, en la que Los Angeles Lakers superaron a los Philadelphia 76ers por 4-1. La rivalidad entre ambos jugadores en la pista era evidente, pero fuera de ella Kobe y Allen siempre fueron grandes amigos.

Durante el pasado NBA All-Star Game, en el que se realizaron diferentes homenajes al exjugador fallecido en un trágico accidente de helicóptero, Allen Iverson fue uno de los asistentes más emocionado. Entre lágrimas visualizaba las imágenes y tuvo que recibir el consuelo de Dwyane Wade, entre otros.

En una entrevista a 'The Players Tribune', Iverson ha desvelado algunos de los secretos de su relación. "El All-Star era la única oportunidad que tenía de jugar con Kobe. Siempre fue una batalla entre él y yo. Y entonces… tener la oportunidad de estar en el mismo equipo con él… Mirando atrás, aquello era todo", expresó un Iverson muy emocionado, con lágrimas cayendo por su rostro.

Además, 'The Answer' contó alguna de las anécdotas que vivió junto al cinco veces ganador de la NBA: "La primera vez que salimos juntos me llevó a comer a Los ángeles. Después de comer le dije que iba a ir a un club y él me dijo que se iba al gimnasio. Eso era él, 'The Mamba'. Era más joven que yo. Le admiro a él y a su grandeza siempre".