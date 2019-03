Vitoria-Gasteiz no quiere que se olvide su historia: recrean con una película el maldito 3 de marzo de 1976

Los grises vuelven a Vitoria para revivir lo que ocurrió aquel maldito tres de marzo de 1976. La policía desalojó un movimiento obrero de una iglesia usando gases lacrimógenos y asesinó a balazos a cinco jóvenes. Esto es lo que se decían los mandos por el walkie: "Sacarlos como sea", "aquí ha habido una masacre", "te puedes figurar, después de tirar 1000 tiros".

Esa película se rueda ahora en Vitoria: "Ver lo que pasó y contarlo que muchas veces no se encuentra realmente información" explica Víctor Cabaco, directo de la película. "Mucha gente no sabe lo que pasó, es importante para nosotros el volver a revivir eso" cuenta una señora. "Hoy que hemos estado grabando con los grises realmente me he dado cuenta del miedo que era eso" desvela una actriz.

Y los vitorianos se han volcado en el rodaje: "Aparte de que te cuentan todo el tiempo cosas". "incluso actores que están actuando que vivieron esa época". La película también es un homenaje a las víctimas. Nadie fue juzgado y hoy, más de 40 años después, siguen sin ser reconocidas.