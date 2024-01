El actor Sergio Peris-Mencheta ha anunciado en sus redes sociales que se está sometiendo a un tratamiento de quimioterapia y esperando un trasplante de médula ósea. Tras un emotivo texto en Instagram en el que celebraba la buena suerte que ha tenido en su vida, Peris-Mencheta reconocía que esta vez "los dados no han salido a su favor" y que padece cáncer.

"Estoy en un lugar que sólo conocen los que han estado allí. Me siento vulnerable, aterrorizado y pequeño como nunca antes, y durante los últimos meses estoy haciendo un balance de cada paso que doy en esta tierra", ha explicado el artista, conocido también por ser jugador profesional de rugby y capital de la selección juvenil de este deporte.

Así, ha asegurado ser consciente de que no está en su mano curarse de la enfermedad: "Sé que la vida toma las riendas y hay una parte en la que todo lo que puedo hacer es confiar y dejarme llevar. Pero tengo los bolsillos llenos de dados que froto una y otra vez. Siempre he sido un tipo de hombre de seis años y no voy a parar ahora", ha añadido.

El artista ha pronunciado un emotivo discurso en el que ha celebrado que siempre haya "obtenido las cosas buenas de la vida". "Siempre me he sentido culpable por ello, es un sentimiento de no merecimiento realmente molesto, que me acompaña desde mi primera convocatoria con la Selección Española de Rugby, allá por 1991, y que nunca me ha abandonado", ha confesado.

No obstante, ha recordado que ha trabajado en televisión "en todo el mundo", la mayoría de las veces para interpretar personajes "principales, heroicos y más grandes que la vida". "He trabajado en cine en diferentes idiomas, frente a personas que hasta entonces, para mí, sólo existían en una cinta BETAMAX que alquilaba en “Acuario”, el videoclub de mi barrio.

He ganado y organizado concursos y he trabajado con las mentes teatrales más brillantes, interpretando personajes fascinantes. He dirigido, creado, contado historias que necesitaba contar a bordo de mi 'Barco Pirata'", ha relatado.

"He jugado mucho, y aunque he perdido, gano más en general, con la suerte justa siempre a mi lado, junto con ese sentimiento de culpa", ha añadido antes de confesar que sufría una enfermedad.