Paco de Lucía era un genio y virtuoso de las seis cuerdas. Su música reflejaba lo mejor del flamenco. Este 25 de febrero se cumplen seis años desde que su guitarra dejara de sonar. A los 66 años, la muerte del aclamado guitarrista flamenco dejó un enorme vacío en tablaos y conciertos en acústica.

Nació en Algeciras, Cádiz, y pronto se enamoró del flamenco y el flamenco de él. Supo trasladar este género musical a todos los rincones del país. Nunca fue un niño corriente, siempre tuvo la capacidad de hacer magia al pellizcar las cuerdas de una guitarra.

Paco de Lucía representaba la pureza del género y, a lo largo de su carrera profesional, colaboró con grandes voces flamencas y creó piezas musicales que hoy son clásicos de nuestra cultura musical. En las siguientes líneas, haremos un repaso por cinco de las canciones que demuestran que al artista gaditano le sobraba talento y virtud.

Camarón de la Isla: su mayor aliado

Camarón de la Isla fue el gran amigo y compañero de Paco de Lucía. Crecieron juntos encima de los de tablaos y se convirtieron en dos iconos de la música popular en España. Grabaron diez discos entre 1968 y 1977, convirtiéndose en la mítica dupla referente en el flamenco y arte jondo. Escuchar a los artistas cantando por bulerías es un regalo para los oídos:

"Entre dos aguas", lo mejor de Paco de Lucía

Paco de Lucía revolucionó la forma de interpretar el flamenco acompañándolo del sonido de la guitarra. Su canción “Entre dos aguas” (1973) se ha convertido en uno de los grandes éxitos de todo los tiempos y en todo un reto musical para los amantes de la guitarra.

"Como el agua", la combinación perfecta entre voz y guitarra

En los once años que estuvieron trabajando codo con codo, la voz de Camarón de la Isla parecía encajar a la perfección con los acordes de la guitarra de Paco de Lucía. “Como el agua” es uno de los temas interpretado por los dos artistas, versionado un sinfín de veces por otros grandes artistas del arte flamenco.

Paco de Lucía, Al Di Meola y John McLaughlin: templo de la guitarra

Paco de Lucía se atrevió a combinar su pasión y dominio del flamenco con otros géneros musicales como el jazz. Su unión con guitarristas como Al Di Meola y John McLaughlin dieron paso al 'jazz flamenco', una fusión a priori arriesgada pero que finalmente logró una gran aceptación y mucho éxito. Su disco en directo 'Friday Night in San Francisco' (1981) vendió más de un millón de copias en todo el mundo. La unión de este trío no fue algo de una noche, y su gran compenetración derribó obstáculos y prejuicios.

Paco de Lucía y el pop rock

La influencia de Paco de Lucía llegó a otros géneros musicales que nada tienen que ver con el flamenco, el pop rock fue uno de ellos. En 1995, de Lucía le dio un toque diferente y especial al single 'Have You Ever Really Loved a Woman', del compositor y cantante canadiense Bryan Adams. Esta canción estuvo nominada al Oscar como Mejor Banda Sonora por la película 'Don Juan DeMarco' en 1995.