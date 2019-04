"Se están haciendo cosas en España que ni Franco se atrevió a hacer": las reflexiones de Antonio Fraguas 'Forges', el genio de la viñeta

"No consiste en acudir a votar cada cuatro años, la libertad hay que currársela cada día", es una de las reflexiones de Antonio Fraguas 'Forges', el técnico de imagen en televisión que lo dejó todo por el humor gráfico.

'Forges', que empezó a dibujar en rollos de papel higiénico, analizó la actualidad y la política desde sus viñetas. Siempre con humor, ironía y respeto, no dudó en criticar y denunciar las injusticias a través de sus personajes. "Cómo se puede perder el tiempo cuando hay 300.000 refugiados esperando a la intemperie", aseguró.

No obstante, el humorista gráfico nunca tuvo problemas en mostrar en público sus ideas. "Rajoy debe cambiar la forma de hacer política o dejar que venga otro".

'Forges' denunció que la cultura no sea un prioridad en España y no entendía que no existiera un acuerdo para "unificar los criterios en la enseñanza".