Si hay alguien que se ha empapado últimamente del personaje de Francisco Franco, ese es Santi Prego. El actor da vida al dictador en 'Mientras dure la guerra', la última película de Alejandro Amenábar. Y lo ha hecho después de analizar en profundidad tanto el personaje público como la persona que había detrás.

Santi Prego cuenta a las cámaras de laSexta que hizo el casting seis meses antes del rodaje por lo que tuvo meses de preparación. Durante ese tiempo, tuvo que prepararse la voz porque Amenábar quería exactamente que imitara el habla y timbre del dictador. "Para un imitador no es difícil, pero yo soy actor y lo hice de forma muy técnica", explica. Como problemática, destaca que Franco tenía vegetaciones por lo que tuvo que pasarse el rodaje con unos tapones "en las narices para dificutar el habla".

En cuanto a la gestualidad, le pareció un trabajo "sencillo". Aunque si algo le resultó difícil fue ceñirse a su vida cotidiana ya que no hay documentos gráficos que muestren cómo era el dictador en su día a día, "quién era esa persona".

Prego confiesa que terminó yendo a la Fundación Francisco Franco que es donde tuvo acceso a documentación sobre él y su familia, "material interesante como anécdotas familiares". Para poder acceder a él, se presentó como un investigador y se encontró un interlocutor que le facilitó la tarea. "Me dijo 'de Franco como persona casi no tenemos nada pero yo le voy a ayudar a usted en todo lo que pueda", explica. Gracias a ese material, Santi pudo empaparse del personaje para darle vida en el trabajo de Amenábar. "Fue vital para darle ese toque de no caer en la caricatura, de buscar la persona", asegura.

Santi Prego estudió al dictador desde todos los puntos de vista. Hasta el más mínimo detalle. Cuenta que Franco era "una persona muy reservada, tímida y no tenía demasiadas habilidades sociales". Destaca que su nieto cuenta que era una persona tremendamente emocional, que todo le afectaba. Por ello, confiesa que le da la impresión "que él con su familia y con sus nietos se derretía".

Además, revela sus puntos en común con el dictador. "Encontré afinidades conmigo mismo. Yo también soy familiar, me gusta caminar, soy un vicioso del periódico...", señala.

'Franco era una persona muy procrastinadora. Fraga se desesperaba con él. Carrero Blanco se desesperaba, le daban ganas de estrangularle'

Destaca como rasgo de la personalidad de Francisco Franco "su alto sentido de la justicia en el sentido de que era inflexible". "Era una persona inflexible. También dubitativa. Era una persona muy procrastinadora. Fraga Iribarne se desesperaba con él. Carrero Blanco se desesperaba, le daban ganas de estrangularle", explica. Un carácter que ha reflejado en la película.

De su director, resalta lo fácil que es trabajar con Alejandro Amenábar, cómo escucha y cómo "clava" al dictador. "En ese aspecto y en algún otro se parece a Franco", bromea.

Recuerda cómo fue el primer contacto con él, que le puso a prueba para ver cómo veía a la persona que iba a encarnar. Tras un trabajo de investigación de unos 15 días, Prego compartió su impresión. "Le dije que lo veía como una persona familiar, muy cómplice de su mujer, adoraba a su hija y a sus nietos", explica.

Además, Prego confiesa que tiene "fe absoluta" en su director y en la película 'Mientras dure la guerra'. Un trabajo que se estrenó el pasado 27 de septiembre y que ha superado el millón de espectadores en menos de un mes desde que llegó a la gran pantalla.