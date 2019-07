Los MTV VMA 2019 celebran los premios de la música. El encargado este año de presentar la gala de los VMA 2019 es Sebastian Maniscalco, cómico y actor estadounidense conocido por su papel en la oscarizada 'Green Book'. Dirigirá la edición de este año como hizo la cantante Katy Perry en 2017.

Pero la novedad de este año para nuestro país es que en la categoría 'Mejor artista revelación' está nominada Rosalía, quien ha arrasado en todo el mundo desde que lanzó su sencillo 'Malamente'. La cantante está nominada y luchara por la estatuilla con Ava Max, Billie Eilish, H.E.R., Lil Nas X y Lizzo.

La artista catalana, que no ha parado de arrasar este verano en todos los festivales a los que ha asistido, también dio varios conciertos en Los Ángeles, San Francisco o Nueva York. En Estados Unidos consiguió colgar el cartel de entradas agotadas en menos de 24 horas para todos sus shows.

Aunque no solo se queda aquí. Rosalía cuenta con una doble nominación, porque también opta al premio de 'Mejor Canción Latina' gracias a su colaboración en 'Con altura' junto a J. Balvin y El Guincho.

Además, Shawn Mendes, Jennifer López, Cardi B, Nicki Minaj, Willy William o Ariana Grande son algunos de los artistas invitados a cantar en la gala, quienes ya participaron en los VMA 2018 y recibieron al 'Homrbe de la Luna'.

Esta es la lista de nominados por categorías:

Mejor Vídeo:

21 savage ft. J. Cole, A lot

Ariana Grande, Thank u, next

Billie Eilish, Bad guy

Jonas Brothers, Sucker

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus, Old town road (remix)

Taylor Swift, You need to calm down

Mejor Canción del Año:

Ariana Grande, Thank u, next

Drake, In my feelings

Jonas Brothers, Sucker

Lady Gaga y Bradley Cooper, Shallow

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus, Old town road (remix)

Taylor Swift, You need to calm down

Mejor Artista Revelación:

Ava Max

Billie Eilish

H.E.R.

Lil Nas X

Lizzo

Rosalía

Mejor Canción Pop:

5 seconds of summer, Easier

Ariana Grande, Thank u, next

Billie Eilish, Bad guy

Cardi B y Bruno Mars, Please me

Jonas Brothers, Sucker

Taylor Swift, You need to calm down

Mejor Artista del Año:

Ariana Grande

Billie Eilish

Cardi B

Halsey

Jonas Brothers

Shawn Mendes

Mejor Canción Rock:

The 1975, Love it if we made it

Fall out boy, Bishops knife trick

Imagine dragons, Natural

Lenny Kravitz, Low

Pani! At the disco, High hopes

Twenty one pilots, My blood

Mejor Canción de Hip Hop:

2 chainz ft. Ariana Grande, Rule the world

21 savage ft. J. Cole, A lot

Cardi B, Money

DJ Khaled ft. Nipsey Hussle y John Legend, Higher

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus, Old town road (remix)

Travis Scott ft. Drake, Sicko mode

Mejor R&B:

Alicia Keys, Raise a man

Anderson .paak ft. Smokey Robinson, Make it better

Childish Gambino, Feel like summer

Ella Mai, Trip

H.E.R. ft. Bryson Tiller, Could've been

Normani ft. 6lack, Waves

Mejor Artista Push del Año:

Bazzi

Billie Eilish

CNCO

H.E.R.

Lauv

Lizzo

Mejor Canción Latina:

Anuel AA, Karol G, Secreto

Bad Bunny ft. Drake, Mia

Benny Blanco, Tainy, Selena Gomez, J. Balvin, I can't get enough

Daddy Yankee ft. Snow, Con calma

Maluma, Mala mía

Rosalía & J. Balvin ft. El Guincho, Con altura

Mejor Baile:

The chainsmokers ft. Bebe Rexha, Call you mine

Clean Bandit ft. Demi Lovato, Solo

David Guetta, Bebe Rexha & J. Balvin, Say my name

DJ Snake ft. Selena Gomez, Ozuna & Cardi B, Taki taki

Mashmello & Bastille, Happier

Silk city, Dua Lipa, Electricity

Mejor K-pop:

Blackpink, Kill this love

BTS ft. Halsey, Boy with luv

Exo, Tempo

Monsta X ft. French Montana, Who do u love

NCT 127, Regular

Tomorrow x together, Cat and dog

Mejor Colaboración:

BTS ft. Halsey, Boy with luv

Ed Sheeran y Justin Bieber, I don't care

Lady Gaga y Bradley Cooper, Shallow

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus, Old town road (remix)

Shawn Mendes y Camila Cabello, Señorita

Taylor Swift ft. Brendon Urie de Panic! At the disco, Me!

Video For Good Nominations:

Halsey, Nightmare

The Killers, Land of the free

Jamie N Commons, Skylar Grey, Gallant, Runaway train

John Legend, Preach

Kareem Abdul Jabbar, Earth

Taylor Swift, You need to calm down

Mejor Director de Vídeo Musical:

Dave Meyers, Bad guy

Andrew Thomas Huang, Cellophane

Hannah Lux Davis, Thank u, next

Dano Cerny, No new friends

Drew Kirsch & Taylor Swift, You need to calm down

La gala tendrá lugar el 26 de agosto y se podrá ver en el canal de MTV España en directo.