El rey Felipe, un fan más preocupado: la llamada telefónica que sorprendió a Pau Donés

Todo el mundo se interesa por la salud de Pau Donés, incluido el rey Felipe VI. En una entrevista para 'El Mundo', el cantante ha desvelado la curiosa anécdota que vivió hace unos días.

"El otro día recibí una llamada. 'Diga'. 'Hola, ¿Pau Donés?'. 'Sí, soy yo'. 'Hola, soy Felipe, el rey' Y nada, me estaba llamando el rey. Me encantó que me llamara para preguntarme cómo estaba", explica el cantante.

"Me dijo que había oído la canción 'Humo', que le encantaba y que cuando saliera el disco se lo iba a bajar de iTunes. Qué detallazo, ¿no?", añade divertido.

Pau, que sigue luchando contra el cáncer, continúa preparando su gira que empezará el 1 de abril en Estados Unidos y que lo traerá de vuelta a nuestro país en mayo y junio.