El mexicano Fernando del Paso recoge el Premio Cervantes de manos del rey: "Soy un súbdito de la lengua castellana"

El escritor Fernando del Paso ha cargado durante la ceremonia de entrega del Premio Cervantes 2015 contra el gobierno mexicano, asegurando que las recientes legislaciones aprobadas parecen situar al país en "un principio de estado totalitario" que entiende no se puede "permitir".

El autor, tras recoger la medalla de manos del Rey, ha arrancado su intervención con un recuerdo para la polémica que levantaron sus palabras sobre México el año pasado en la entrega de otro premio literario. "Criticar a mi país en un país extranjero me da vergüenza, pero no denunciarlo, eso sí que me daría aún más vergüenza", ha señalado.

Del Paso se ha "tragado esa vergüenza para denunciar a los cuatro vientos" la aprobación en México de la Ley Atenco, medida "opresora que habilita a la policía a apresar e incluso a disparar en manifestaciones y reuniones públicas a quienes atenten, según su criterio, contra la seguridad o el orden público".

En silla de ruedas, Del Paso ha lucido una corbata con el color de la bandera de España "en el pecho, muy cerca del corazón", a modo de agradecimiento por este galardón. A pesar de sus problemas de salud, el escritor ha resaltado su firme convicción en todo momento de acudir a la entrega del galardón: "Yo a España voy así sea en camilla de propulsión a chorro o en avión de ruedas".

En su discurso, ha habido una defensa del castellano, asegurando con humor que incluso al nacer él lloró "en castellano". "Desde entonces, cuando lloro, río, bostezo, toso y estornudo, lo hago en castellano. Eso no es todo: también hablo, leo y escribo en castellano", ha apuntado.

Por su parte, el Rey ha destacado que la obra literaria del escritor mexicano responde a "un trabajo minucioso", afrontado "con la paciencia y la meticulosidad de los artistas verdaderos", punto en el que ha evocado sus facetas como artista plástico e incluso como publicista, y que hacen de él un "creador poliédrico" que trasciende el campo de la literatura.