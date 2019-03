¿Qué recuerdo tienes de ‘Miliki’?

Familia y amigos han despedido en la intimidad a Emilio Aragón, a ‘Miliki’, el payaso más querido de la tele. Aunque gracias a sus bromas, a sus canciones y a su genialidad, 'Miliki' nunca será olvidado.

Varias generaciones de niños se han sentado frente a la televisión para responderle que estaban bien, felices, cuando le preguntaba. 'Miliki' se ha ido, es cierto, pero es imposible olvidar lo que nos ha dejado.

“La primera vez que le vi tenía 8 años. No me podía creer, ahí experimenté por primera vez lo que era una taquicardia”, cuenta Juan Luis Cano, de Gomaespuma, recordando lo que se desternillaba viendo a ‘Miliki’ en televisión.



El de Juan Luis Cano es solo uno de los muchos recuerdos de quienes han crecido con ‘Miliki’. laSexta Noticias ha salido a la calle y no ha sido nada difícil encontrar a quienes quieren compartir los entrañables momentos que han vivido gracias a él.