Policía y Guardia Civil ponen a Alejandro Sanz de ejemplo en la lucha contra la violencia machista

El gesto del cantante Alejandro Sanz al interrumpir un concierto en México para expulsar a un hombre que estaba agrediendo a su pareja ha recibido numerosos elogios en las redes sociales, incluso de la Policía y la Guardia Civil, que le han puesto como ejemplo de la lucha contra la violencia machista.

"NO, NO y NO a la violencia de género. Si eres víctima o testigo denúncialo. Haz como @AlejandroSanz. No te calles", dice la Policía en su perfil de Twitter en el que alaba la acción de Sanz con varios iconos de aplausos.

Un agradecimiento al que también se ha sumado la Guardia Civil quien en su cuenta de Twitter ha publicado: "Grande @AlejandroSanz que echó de un concierto a un hombre que pegó a una mujer. Con tu ayuda echaremos a todos".

Numerosos tuiteros anónimos y compañeros de profesión han dado su 'chapeau' a la acción de Alejandro Sanz durante todo el día con mensajes en los que califican al cantante y su gesto de "grande" y "admirable", aunque muchos lamenten que este tipo de agresiones se sigan produciendo.

En un momento de su actuación en la ciudad mexicana de Rosarito, el cantante español se bajó del escenario y recriminó a un hombre que agredía a una mujer, llegando a interrumpir el concierto para expulsar al agresor de la sala.