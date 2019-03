El pijama de una pieza para adultos, nuevo 'boom' de la moda británica

El empujón definitivo a este tipo de pijama se lo acaba de dar Nick Clegg, en su respuesta a un oyente, que quería saber si Clegg "se había puesto alguna vez un 'onesie'.

"Precisamente me dieron un 'onesie' grande verde en Sheffield, pero todavía no me lo he puesto", respondía el viceprimer ministro del Reino Unido.

Otros ya se lo han puesto por él, como los chicos de One Direction, que han creado su propia línea de 'onesies'.

Robbie Williams se resiste, porque, aunque "todo el mundo lleva 'onesies'" él, "en el escenario, no".

Pero cuidado, que Rihanna y otros artistas también se han apuntado a esta moda que, desde Reino Unido, puede contagiarse al resto del mundo.