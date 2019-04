Piden por carta a las hermandades de la Semana Santa salmantina no usar expresiones andaluzas porque "suenan mal"

Expresiones como 'venga ahí valientes', cada vez son más utilizadas por los jefes de paso en la Semana Santa salmantina. Frases con un marcado acento andaluz que incluso gritan los asistentes a las procesiones.

Algo que el presidente de la junta de cofradías asegura que no gusta al obispo de Salamanca. "Yo detecto que él me dice 'oye mira, no termino de ver este sistema, o cualquier tema de la semana santa', y por eso hablo con los hermanos mayores.

Y con esas inquietudes, José Cornejo ha mandado una carta a las hermandades en la que admite que no están acostumbrados a estos términos andaluces y que incluso "suena mal".

Desde laSexta Noticias hemos intentado hablar con la Diócesis de Salamanca sin éxito, pero algunos cofrades de la ciudad comparten la idea de no hablar con expresiones andaluzas. Manuel Tapia, hermano mayor de la hermandad dominicana de Salamanca, afirma: "No me gusta, creo que tenemos nuestro propio vocabulario que se ha ido perdiendo".

Algo que no ha gustado a algunas de las Hermandades sevillanas por el hecho de decir que "suena mal". Dicen que es normal que se fijen de forma natural en la semana santa andaluza por que es un referente.