Pearl Jam también cancela su concierto en Carolina por la ley que discrimina a personas transexuales

Las bandas de rock estadounidenses Pearl Jam y Boston han cancelado sus conciertos en Carolina del Norte debido a una nueva ley del estado que consideran que discrimina a las personas transgénero, según han informado ambos grupos.

"Se trata de una legislación despreciable que fomenta la discriminación contra un grupo completo de ciudadanos estadounidenses", ha denunciado Pearl Jam, una banda pionera del grunge, en un comunicado escrito a mano y publicado en su página de Facebook.

It's with deep consideration & much regret that we must cancel the Raleigh, NC show on 4/20: https://t.co/Z7I65UJmhP pic.twitter.com/P89wysiNFe