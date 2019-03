Pablo Iglesias: "Cuando algunos viejos políticos se quitan la corbata, otros decidimos ponernos el esmoquin"

LO CONSIDERA UN GESTO HACIA EL CINE ESPAÑOL

Pablo Iglesias ha explicado a las cámaras de laSexta Noche el porqué de su atuendo de gala para asistir a los premios Goya. "Me amenazo Antonio Resines y me acojoné porque me dijo que si no venía en esmoquin íbamos a acabar muy mal", dice entre risas el líder de Podemos. Más serio ha sido al referirse a los "viejos políticos que se quitan la corbata" sin mencionar expresamente a Pedro Sánchez que ha acudido con atuendo informal a la ceremonia.