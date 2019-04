Pablo Alborán presenta 'Prometo', su nuevo disco con el que reafirma su vuelta al mundo de la música tras dos años

Cantando uno de sus temas, Pablo Alborán presentaba su nuevo disco con el que reafirma su vuelta al mundo de la música tras dos años. "No hubo drama pero me sentía sin nada que escribir y contar; no sabía expresarme, no me salían las cosas", explica.

Pablo Alborán lo tiene claro: "Prometo la única verdad que puedo asegurar al público, que moriré haciendo música".

Con más de dos millones de discos vendidos, es el músico que más vende en España. Sus cinco álbumes le han llevado a conseguir 42 discos platino. En sus letras reflexiona: "Vivimos un momento raro"

Es, precisamente en su música donde se encuentra una escapada a este mundo tan raro.