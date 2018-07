Miguel Póveda denuncia al presidente de una peña flamenca de Cádiz por insultos homófobos

El cantaor Miguel Poveda ha anunciado que abandonará la peña flamenca 'Enrique El Mellizo' de Cádiz, que le nombró su socio de honor, por haber recibido insultos homófobos de su presidente, que le llamó "pedazo de maricón".

En una carta abierta, Miguel Poveda ha relatado que "no es de recibo que en pleno siglo XXI se hagan este tipo de insultos que ensucian la imagen del flamenco y entorpecen el camino a la tolerancia", por lo que llevará a los tribunales el incidente.



El cantaor ha explicado que los insultos se produjeron después de que el presidente de la peña gaditana, Antonio Benítez, responsable también del festival 'Los Jueves Flamencos de Cádiz', hiciera varias llamadas a su teléfono personal.



Al no poder responder estas llamadas "por estar con compromisos profesionales en Estambul, ensayos con el bailaor Kojima para su espectáculo en Jerez y mi participación en el homenaje a Curro Romero además de mis tareas personales como padre", Poveda encargó a su representante, Rafa Coto, que atendiera al presidente de la peña, que "al parecer quería contratarme para cantar en Cádiz".



"El señor Coto le comunicó con toda la educación que le caracteriza que no era posible este año ya que acabábamos de estar cinco noches en el Gran Teatro Falla y sería más adelante cuando regresáramos a la ciudad", según el cantaor.



"Tan mal le pareció la negativa de no poder ir por cuestiones de fechas que volvió a llamarme, esta vez para dejar un mensaje de voz insultando al señor Coto llamándole 'fantasma' y a mí "pedazo de maricón'", ha añadido. Poveda ha explicado que ese mensaje de audio "está grabado para presentarlo delante de un juez cuando sea oportuno".



Ha considerado que "este tipo de personajes", en referencia al presidente de la peña, "no pueden representar al mundo del Flamenco ni desde una peña ni un Festival".

Por eso, tras agradecer a todos los directivos de la Peña 'Enrique El Mellizo' que le otorgaran el título de socio de honor, les ha anunciado que "con todo el dolor" de su corazón no va a pertenecer a una asociación flamenca "en la que su presidente hace insultos homófobos por no poder estar en su Festival".