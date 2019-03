Miguel Bosé recibe la Medalla Internacional de las Artes Escénicas de la Comunidad de Madrid

Miguel Bosé ha recibido la Medalla Internacional de las Artes de la Comunidad de Madrid señalando que llega en un "momento fantástico", cuando se cumplen cuarenta años de su vida en los escenarios, y advirtiendo de que "hay Bosé para mucho tiempo".

Durante el acto de entrega del galardón que ha tenido lugar en la Real Casa de Correos, Bosé ha considerado que este galardón "viene a poner un broche de oro en un momento muy especial", que son sus cuarenta años en los escenarios.

"Que me quiten lo bailao. Cuarenta años son cuarenta años y voy a por el medio siglo y a por lo que me dé el cuerpo", ha avisado Bosé, quien ha indicado que parece que "estos reconocimientos llegan a ponerle el tapiz a uno para que se vaya", pero él dice a sus seguidores que no se va y a sus detractores, que "se aguanten, que hay Bosé para rato".

El artista también ha señalado que esta medalla se la da su casa porque a pesar de sus cuatro nacionalidades es madrileño. "Madrid es mi casa, Soy madrileño", ha destacado Bosé, quien ha considerado que se le nota en el acento y la chulería. Además, ha apuntado que estudió con alguno de los presentes.