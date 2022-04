Madrid celebra este fin de semana MadBlue, el movimiento comprometido con el planeta que va a revolucionar el ocio sostenible. Con el objetivo de impulsar la responsabilidad colectiva con el medio ambiente y concienciar sobre la necesidad de cuidar nuestro planeta, MadBlue despliega en el Parque Enrique Tierno Galván un ciclo de experiencias para acercar el desarrollo sostenible a todos los ciudadanos y disfrutar de la música, el deporte y la gastronomía en un entorno sano y respetuoso con el medio ambiente.

Tanto el sábado 30 de abril como el domingo 1 de mayo, MadBlue invitará a sus asistentes a conocer de cerca los motivos por los que es tan necesario hacer del mundo un lugar más habitable y sostenible, y que es posible poner en marcha grandes eventos que aúnan tecnología, innovación, diversión y cultura, siendo respetuosos con el entorno y sin tener por ello que dañar la salud del planeta.

DJ Nano es la última incorporación de MadBlue y la gran sorpresa para cerrar la jornada del sábado. El popular artista se incorpora al evento para ofrecer una actuación desde las 21:30 horas en el mismo Parque Enrique Tierno Galván. El acceso será gratuito hasta completar aforo.

El deporte y la música serán protagonistas del domingo con la carrera popular ‘Run for the Earth by Nationale Nederlanden’ por la mañana y el Concierto de Madrid a los Océanos por la tarde.

El colectivo Captcha Family ofrecerá durante la jornada del 30 de abril y hasta el atardecer, una programación con artistas locales, emergentes y consagrados, con una propuesta musical que retrasmitirán en streaming a través de su propia plataforma.

Además, el evento pondrá en marcha durante todo el fin de semana diversas iniciantivas gastronómicas para todos los públicos y gustos. Con el apoyo de Estrella Damm y comisariados por Brandelicious, reconocidos chefs y productores demostrarán en un formato híbrido showcooking & talk la importancia de caminar hacia el desarrollo sostenible a través de la cocina. Además, tanto el sábado como el domingo se podrá acceder a un mercado gastronómico que incluirá productores artesanos y locales en el entorno del parque.

Uno de los platos fuertes de los que se podrá disfrutar en el MadBlue 2022 será el Concierto de Madrid a los Océanos. El domingo 1 de mayo, desde las 18:00 horas, los asistentes vibrarán durante tres horas con música en directo en un escenario que reunirá a los mejores grupos y artistas del panorama musical nacional.

Sobre las tablas del Auditorio del Parque Enrique Tierno Galván se darán cita artistas y grupos de la talla de Andrés Suárez, Anni B Sweet, Depedro, Elefantes, Kiko Veneno, Kora, IZAL, Lori Meyers, Los Enemigos, Maren, Miguel Ríos, Miss Caffeina y Varry Brava.

Cada uno interpretará algunos de sus temas más míticos para aportar su granito de arena y demostrar su firme compromiso con el objetivo del MadBlue: que un gran concierto puede llevarse a cabo de manera sostenible.

Durante las actuaciones, diversos expertos en desarrollo sostenible también subirán al escenario para informar y conversar con el público sobre la importancia de escuchar la llamada del planeta.