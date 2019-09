En los vinilos está la clave. Su formato de reproducción de 78 revoluciones por minuto admitía solo temas de hasta cuatro minutos, los grandes éxitos de 'The Beattles' no duraban más de tres. La industria musical cambiaba pero no la duración de las canciones.

Las radios estandarizaron éxitos con esos tiempos, canciones cortas que se han convertido en emblemas. Esos tres minutos de media hacen que los 186 diarios que escuchamos en España se traduzcan en 56 canciones al día.

A la semana, empleamos en nuestro país casi 19 horas a escuchar música. Así lo revela un estudio de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica. En España estamos por encima de la media mundial, cuya cifra desciende a 52 canciones diarias que se escuchan sobretodo en nuestros trayectos de un lugar a otro. También lo hacemos en casa relajados o mientras cocinamos o limpiamos.

Consumimos mucha música y lo hacemos mayoritariamente a través de smartphones y la radio. Una radio que ha seguido primando esos temas de tres minutos heredados de los vinilos, aunque nacieron nuevas formas de grabación y almacenamiento que ampliaron la duración de las canciones.

Parece que ahora con las nuevas plataformas para escuchar música esos tres minutos de media tienen los días contados. Ahora se paga por canción y no por duración, da igual si son cinco, tres o un minuto. El autor gana por el tema en sí. Lo que hace que cada vez haya canciones más cortas.