La muerte y el asesinato son para él casi una rutina. Su día a día. Como el que va a por el pan o a comprar el periódico. Liam Neeson lleva 12 años haciendo películas con la venganza a cuestas.

La última se estrena el 26 de julio en España y se llama 'Venganza Bajo Cero'. Interpreta a un padre cuyo hijo ha sido asesinado.

Toda esta vorágine de asesinatos en la pantalla la empezó con 'Venganza', una película que se convirtió en saga, que no tiene nada que ver con la que se estrena ahora y en la que Liam no tenía mucha fe. Pensaba, incluso, que no pasaría de los videoclubs. Pero vio una oportunidad para hacer algo que le encanta.

El caso es que la carrera de Liam Neeson no tenía nada que ver con la acción. Antes de liarse a tiros, el irlandés hizo grandes películas biográficas como 'Michael Collins', otras en blanco en negro y repletas de Oscars como 'La lista de Schindler', alguna comedia romántica como 'Love Actually' e incluso estuvo en una galaxia muy, muy lejana.

Recuerdos que sólo la gente que peina canas tendrá en su memoria. Los más jóvenes sólo le han visto con un arma de fuego en la mano. No tiene pinta de que vaya a cambiar de repente, así que mejor sacarle una sonrisa que hacerle enfadar. Ya sabemos como se las gasta.