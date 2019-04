La mítica banda Tequila "salta" a los escenarios tras casi diez años sin tocar en directo

Ariel Rot y Alejo Stivel llegaron a España huyendo de la dictadura argentina de Videla. Fueron unos pioneros. Franco había muerto hace poco y ellos se empeñaron en llevar el rock&roll por todas las plazas de España.

Coincidieron con la movida madrileña, pero no formaron nunca parte de ella. Se movieron entre dos aguas. Por no encajar, no encajaban ni en los bares de moda de aquella época. A Alejo ni siquiera le dejaban pasar al Rockola.

Tequila vivieron muy de cerca los peligros de los 80. Dos de los miembros originales de la banda murieron hace años por problemas de salud derivados de las drogas. Sin Julián Infante ni Manolo Iglesias, Tequila se juntó de nuevo en 2008. De aquella reunión, han pasado casi diez años. Ahora el plan de Tequila es volver a la carretera este verano, hacer saltar a los que saltaron con ellos hace 40 años, y enseñar a los que nunca les han visto, cómo se salta.