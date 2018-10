La actriz china más importante del país, Fan Bingbing, condenada a pagar 112 millones de euros por evasión fiscal

Fan Bingbing ha reaparecido. La famosa actriz china, una superestrella en su país que ha estado presente en filmes tan populares como Iron Man 3 o X-Men: Días del futuro pasado, ha roto su silencio tras ser multada por las autoridades chinas por evasión fiscal con una suma que, según informan los medios locales, podría superar los 110 millones de euros.

Lo ha hecho a través de la red social Weibo, muy popular en Asia y en la que cuenta con más de 60 millones de seguidores, donde ha publicado un comunicado en el que asume su culpa y pide disculpas por haber faltado a sus obligaciones fiscales.

"He fallado al país que me alimenta. He fallado a la sociedad que confió en mi. He fallado a los seguidores que me quieren", señala en el comunicado recogido por The Hollywood Reporter en el que señala que está atravesando un duro periodo de reflexión e introspección.

"Estoy profundamente avergonzada y me siento culpable por lo que he hecho, y ofrezco mis más sinceras disculpas a todos", dice la actriz ganadora de la Concha de Plata a la mejor actriz en el Festival de San Sebastián de 2016 por su trabajo en Yo no soy Madame Bobary.

"Me avergüenzo de haber cometido evasión fiscal", admite Fan Bingbing que en otro fragmento del comunicado asegura "todo lo que he conseguido vino siempre del país y del apoyo del pueblo" y que "no sería nada si no fuera por el Partido y las buenas políticas del Estado, además del amor y el apoyo del público".