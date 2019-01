Kevin Spacey, en libertad bajo fianza tras comparecer por una presunta agresión sexual a un joven

Se espera que Spacey se declare no culpable de esos cargos, después de que sus abogados presentasen en diciembre unos documentos legales en la corte de ese condado del estado de Massachusetts en los que anunciaron que el actor no aceptaría la culpabilidad.

Uno de los camareros del Club Car, un bar de Nantucket, aseguró que en julio de 2016 sufrió una supuesta agresión sexual por parte del famoso actor, que incluyó tocamientos e insinuaciones de Spacey El camarero explicó a la policía local que Spacey le compró varias bebidas alcohólicas -la edad mínima para beber alcohol en EE.UU. son 21 años-, le habló sobre el tamaño de su pene y se le insistió varias veces para que el joven fuera a casa del actor.

Más tarde, Spacey supuestamente acarició el muslo del camarero de 18 años y desabrochó sus pantalones, frotando su pene durante unos tres minutos, según la acusación. El joven publicó una grabación de parte del presunto roce sexual en la red social Snapchat y envió a su novia un vídeo, que luego fue verificado por las autoridades.

Ganador de dos Óscar por "Sospechosos Habituales" (1995) y "American Beauty" (1999) y considerado uno de los mejores intérpretes de su generación, la carrera de Spacey se derrumbó debido a la gravedad de las acusaciones en su contra, que incluyen decenas de denuncias de acoso y abuso sexual.

Los presuntos abusos de Spacey salieron a la luz en el auge del movimiento "Me Too", que busca visibilizar el acoso y la desigualdad de la mujer. Debido a las acusaciones en su contra, "House of Cards" despidió a Spacey, que era uno de los protagonistas, y el cineasta Ridley Scott eliminó todas sus escenas en la película "Todo el dinero del mundo" (2017) y volvió a rodarlas con Christopher Plummer como sustituto.