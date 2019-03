Un juez, sobre lanzar un pavo desde el campanario: "El animal no sufre daño"

AUTORIZA CON ESTE ARGUMENTO LA 'FIESTA DE LA PAVA' EN UN PUEBLO DE JAÉN

Un juez ha acordado no adoptar ninguna medida cautelar contra el lanzamiento de la pava de Cazalilla, Jaén, desde el campanario de la iglesia al considerar que el animal "no sufre daño". El auto dice que no ha lugar a ello, "otra cosa es que al animal se le hiciese algún daño para evitar su vuelo".