Un joven cantante madrileño se convierte en la última sensación musical en China

David García es un joven médico madrileño que se ha convertido en la última sensación musical en China. Ya ha grabado un disco íntegramente en mandarín, convirtiéndose en el primer español que lo hace.

Su nombre artistico es Lou Dawei y su aventura comenzó hace 3 años, una aventura que cambió literalmente de vida. "Yo soy médico y me fui a China para tener una experiencia cultural, para descubrir un lugar, pero empecé a estudiar chino, me apasionó y seguí por ese camino. La vida te lleva a veces por lugares raros".

Se ha convertido en un habitual de la televisión china, David no tiene previsto volver a España, pero no se olvida de ella. Aunque no le entiendan, quedense con su nombre, porque este madrileño va camino de convertirse en nuestro mayor embajador en el gigante asiático.