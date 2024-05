Trueba se ha llevado el premio Label Europa Cinemas, el galardón más importante entregado en la Quincena de Cineastas del Festival de Cannes, por su película 'Volveréis', una comedia sobre el fin del amor, llena de autorreferencias, que protagonizan Itsaso Arana y Vito Sanz.

"La película, bien elaborada y llena de matices de Jonás Trueba tiene una premisa inusual: cuenta la historia de una pareja que adopta un ritual novedoso. Antes de su separación, eligen celebrar sus 15 años de relación con una fiesta", señala el fallo del jurado, hecho público este jueves a través de un comunicado.

"Humorística e inteligentemente escrita, la estructura circular de la película manifiesta generosidad de espíritu en su mirada inspiradora a las relaciones humanas. Es un agradable faro de positividad y creemos que atraerá al público de toda Europa", agrega. Este galardón supone que el filme, con guion de Trueba, Arana y Sanz, recibirá el apoyo de la Red de Cines Europeos mediante "promoción adicional e incentivos para ampliar la exhibición del filme en las salas" del continente.

En la Quincena de Cineastas -sección paralela del Festival de Cannes que premia especialmente las miradas de autor-, el certamen no entrega premios propios, por lo que no se trata de una competición per se, pero sí entregan reconocimientos varios de sus socios y patrocinadores, como en este caso la Red de Cines Europeos.

La película cuenta la historia de una directora de cine, Ale (Arana) y de un actor, Alex (Sanz), que deciden romper de mutuo acuerdo tras más de una década juntos. Pero como entre ellos todo está bien, aseguran, deciden marcar la ocasión con una gran fiesta, como una boda pero al revés, que deja completamente desconcertados a sus amigos y familiares. Con este filme, Trueba se lleva el mismo premio que recibió el año pasado la también española Elena Martín Gimeno por su película 'Creatura'.

Jonás Trueba (Madrid, 1981) hizo su debut como director de largometrajes con 'Todas las canciones hablan de mí' (2010), por la que fue nominado al Goya a mejor dirección novel. En 2013 llegaría 'Los ilusos' y a continuación 'Los exiliados románticos' (Premio especial del jurado de Málaga, 2015), 'La reconquista' (2016), 'La virgen de agosto' (nominada al César a mejor filme extranjero en 2019), 'Quién lo impide' (Goya al mejor documental, 2022) o 'Tenéis que venir a verla' (2022).