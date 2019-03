El IVA borra a España de la cultura internacional

Metallica tocó por última vez en España en mayo de 2012. Meses después llegó la subida del IVA cultural y no han vuelto a pisar nuestros escenarios. Tampoco vendrán este año. Bob Dylan hizo lo propio en julio de ese mismo año. A pesar de que en 2014 ofrecerá 17 conciertos en Europa, tampoco pasará por nuestro país.

No son los únicos. Pearl Jam tampoco vendrán. Marc Anthony tenía previsto venir en mayo, pero sus conciertos en Valencia y Madrid se han cancelado. Lo explica el promotor, Miguel Ángel Pastor: "A ver quién es el guapo que lo contrata cuando tienes una losa tan pesada como es un IVA del 21 por ciento", aclara.

Los promotores españoles no pueden competir con el resto de Europa por el IVA. En Francia es del 5, en Alemania, del 6, y en Portugal y Grecia no llega al 14. Por una banda “pequeña”, desde el exterior pueden llegar a ofrecer 13.000 euros más. Si hablamos de una gran gira las diferencias alcanzan el medio millón de euros.

El año pasado Leonard Cohen dio 32 conciertos en Europa. Ninguno en España. Neil Young, ofreció 17 y tampoco vino a nuestro país. Bon Jovi sí, pero sin cobrar. Los promotores dicen que las cifras son “un desastre”. 22 millones menos de personas acudieron a conciertos, la peor cifra desde 2005. Recaudaron un 28% menos que el año anterior a la subida.

Lo peor es que el Estado ha perdido con el aumento del impuesto. Según datos de la Asociación de Promotores, recaudó 12 millones más en IVA, pero perdió 42 en IRPF, en Impuesto de sociedades y en Seguridad Social. En total, dejó de ganar 29 millones de euros.

Cine y galerías de arte

En el cine tampoco somos un mercado prioritario. La recaudación en taquilla ha bajado y a Hollywood ya no le compensa traer a sus estrellas. Nuestro hueco lo ocupan ahora lugares como Moscú. Russell Crowe o Tom Cruise han pasado por allí durante el último año. Will Smith, Tom Hanks o Hugh Jackman también han venido a Europa y no han pasado por nuestro país.

Y un último ejemplo. El IVA también hace que las galerías de arte compitan en desigualdad. Los clientes compran más barato en galerías extranjeras. Elba Benítez explica que a las grandes ferias “les interesan galerías que arrastran clientes para comprar, algo que no ocurre en España”. Otra galerista, Raquel Ponce, añade que necesitan “un IVA homogéneo en toda la UE”.

Desde el Ministerio de Hacienda aseguran que durante el próximo año se revisará el impuesto de sociedades, pero no tanto el IVA, porque “lo que baja en un lado, tendría que subir en otro”. Además, añaden que si se bajara el IVA del cine, “se incentivaría el consumo de películas americanas”, sentencian.