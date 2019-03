El holograma de Hugh Jackman protagoniza en España una rueda de prensa histórica

La presentación de la nueva película en la que actua Hugh Jackman, 'Chappie' se ha convertido en una rueda de prensa histórica, la primera del mundo cinematográfico hecha por hologramas. Sí, el holograma del actor australiano ha aparecido ante nuestros ojos.

No, él no era real, él estaba físicamente en Berlín y muy preocupado por su imagen digital en Madrid. Hugh Jackman, actor de la película 'Chappie' ha explicado: "Estoy un poco nervioso por si boicotean mi holograma".

El holograma del director de la película 'Chappie' ha acompañado al de Hugh Jackman. Su largometraje futurista nos plantea reflexiones tecnológicas. Por eso, hay que explicar que esta rueda de prensa virtual es una emisión en directo desde Alemania, proyectada en el suelo y reflejada con un espejo transparente.

Esta y otras técnicas se han utilizado en los últimos años en aeropuertos de Francia, para crear el holograma del príncipe Carlos, o incluso para revivir sobre un escenario al rapero Tupac. Sin olvidar claro, que un holograma hizo posible que volviéramos a disfrutar del desaparecido Michael Jackson.

La pregunta es inevitable. Si los famosos hologramas de las películas se vuelven reales como estos, ¿ya no vendrán los actores de Hollywood a nuestro país? "No, yo no voy a dejar de viajar. Y menos a España, porque me encanta" ha afirmado Jackman.

Como tampoco es lo mismo una rueda de prensa con hologramas. Esta termina cuando sus protagonistas, simplemente, desaparecen.