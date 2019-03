La historia de superación de Scott Lew, un guionista de Hollywood con ELA

A Scott Lew, un guionista de Hollywood, le diagnosticaron hace años Esclerosis Lateral Amiotrófica -ELA-. Su última película se estrena ahora, aunque está triunfando con su documental.

"Jujitsuing reality" es un documental que refleja su espítitu de superación que ha conquistado al jurado de todos los festivales en los que se ha presentado.

Cuando le diagnosticaron ELA en 2002 tenía 33 años. Fue duro asumirlo, pero este guionista no perdió el sentido del humor. "Lo bueno de estar volviéndome paralítico es que ya no me preocupa quedarme calvo", comentaba. La ELA es una enfermedad degenerativa y, tras 11 años con ella, Scott no puede moverse ni hablar.

Pese a su incapacidad sigue trabajando. Lleva un puntero láser en la cabeza y una cámara percibe sus movimientos por pequeños que sean. "Él apunta a las letras en el teclado y así deletrea y se comunica con la gente".

Un método lento y agotador, pero tiene la ayuda de otra guionista. Un par de letras de Scott le sirven para anticiparse a lo que quiere decir, y así avanzan más rápido. "Lo tiene todo en la cabeza antes de escribir y cuando empezamos lo suelta todo", cuenta la guionista.

Con el guión terminado, llega la mejor parte, el rodaje. "No hay mayor recompensa que escuchar mis palabras en boca de buenos actores", afirma Scott. En sus historia siempre se repite un mensaje: "Aprovecha tu vida". Scott ley ha escrito los guiones de "Aberration", "Superfrikis" y "Sexy Evil Genius".

Le ilusiona que sus dos hijos vean su trabajo en el futuro. Ellos nunca han escuchado la voz de su padre y todavía no lo saben, pero tienen en casa al héroe de la película.