Himnos de campaña no oficiales, cuando política y música no van de la mano

Donald Trump salió al escenario en su acto de presentación como candidato a la Casa Blanca al ritmo de 'Rocking in the Free World', del artista canadiense Neil Young. El hecho no dejaría de ser un complemento más de la pomposidad que rodea a las campañas políticas norteamericanas si no fuera porque el multimillonario estadounidense usó uno de los clásicos del rock sin permiso de su creador.

Young ya ha dejado claro que no da su consentimiento para que uno de los candidatos republicanos use su música, ya que la ideología del músico canadiense se acerca más a la del candidato demócrata Bernie Sanders. Aunque no es el primero que se queja.

Angela Merkel también usó una canción del grupo alemán 'Die Toten Hosen' sin permiso, mientras que el otrora candidato republicano John McCain, rivla de Obama en las elecciones de 2008, fue demandado por Jackson Brown por usar una de sus composiciones.

En Estados Unidos todo empezó con Ronald Reagan, que usó sin consultar previamente la canción 'Born in the USA' de Bruce Springsteen, y 'The Boss' se negó a que se volviera a repetir. En España, Rubalcaba citó sin permiso a Amaral mientras que Coti mostró su malestar después de que su reconocida canción 'Color Esperanza' fuese usada como tema principal de la campaña de Esperanza Aguirre.