Flooxer presenta su temporada más ambiciosa con series como 'Más de cien mentiras' o 'Terror y Feria', producida por 'Los Javis'

Flooxer presenta en el FesTVal de Vitoria su ambiciosa nueva temporada consolidando su apuesta por la ficción y con la garantía que avalan tres años de una trayectoria llena de formatos de éxito como 'Paquita Salas', 'El Partido' o la serie de Soy Una Pringada, 'Looser'.

Más de cien mentiras

Un hacker, cinco estudiantes y demasiados secretos que ocultar. Es el punto de partida de 'Más de cien mentiras', un thriller coral en el que lo que ocultan en sus teléfonos móviles los estudiantes y profesores de un instituto sale a la luz, provocando una auténtica convulsión.

¿Las principales víctimas de este caos? Los cinco jóvenes protagonistas de esta ficción que no deja indiferente, no sólo por el argumento, también por el talento del equipo creativo, la factura y calidad técnica e incluso por su impactante banda sonora.

La serie, que cuenta con la calidad del sello Series Atresmedia, producida por Lucky Road y protagonizada por un prometedor equipo de jóvenes actores, muestra un micro universo por muchos conocido donde descubrimos cómo la tecnología nos hace cada vez más vulnerables. Muy pronto: "Todos guardamos secretos, todos decimos mentiras".

Atreseries Internacional, el canal de estrenos de las series originales de Atresmedia fuera de España, será la única señal de TV que estrene el thriller, presente en más de 10 millones de hogares abonados en todo el mundo.

Terror y Feria

Flooxer vuelve a confiar en Los Javis para desarrollar sus proyectos más ambiciosos. 'Terror y Feria' es el primero producido íntegramente y exclusivamente por Javier Ambrossi y Javier Calvo y dirigido por Benja de la Rosa, un proyecto de ficción que mezcla el terror con la comedia cañí y el folklore más icónico.

¿Por qué la madre de una niña poseída no puede ser una floklórica en horas bajas? ¿O una ex actriz del destape? ¿Por qué no puede haber un poltergeist en Zamora? ¿Por qué un espíritu no puede ser transexual?

Un 'Black Mirror' con el espíritu de John Waters, Alfred Hitchcock, La Veneno y Chicho Ibañez Serrador llega esta nueva temporada de la mano de 'Terror y Feria' y con un reparto que cuenta con Antonio Pagudo, Secun De la Rosa, Angy Fernández, Sandra Escacena, Eloi Costa, Itziar Castro, Brays Efe, Soy una pringada, Estefania De los Santos, Jimmy Castro y Mariona Terés, entre otros numerosos cameos y sorpresas.

Gente hablando

Álvaro Carmona dirige y firma el guion de esta pequeña gran joya donde en la intimidad de las conversaciones de sus protagonistas se muestran parte de sus emociones, miedos y sentimientos, y por supuesto, las de cualquiera de nosotros.

'Gente Hablando' va de gente hablando. Nada más y nada menos. Es una serie de autor en su planteamiento, guion y, por supuesto, dirección, donde las conversaciones realistas entre dos personajes desnudan con naturalidad las contradicciones de cada uno de ello y dejan espacio para la reflexión del espectador.

Carmona consigue además reunir un reparto de lujo en el que podremos ver a Miki Esparbé, Ingrid García Johnson, Celia de Molina, David Verdaguer, Ramon Agirre, Ramón Barea, Rosario Pardo o a Juanra Bonet.

Las Uñas

Es, sin duda, el éxito de esta temporada en Flooxer. Las entrevistas de Sindy Takanashi no sólo han conseguido llegar a una numerosa audiencia interesada en este innovador formato de entrevistas y sus fascinantes protagonistas, sino que ha conseguido promover con ellos la igualdad y lucha por la justicia social.

Sindy Takanashi continúa al frente de esta segunda temporada, invitando a todas esas personalidades del mundo del activismo y la contracultura a sincerarse con ella mientras les hace "las uñas". La sexualidad, los roles de género o las agresiones machistas son algunos de los ejes sobre los que giran las entrevistas a personajes tan relevantes como Topacio Fresh, Amarna Miller, Laura Escanes, Lola Índigo, Oto Vans o Andrea Compton.

De cara a esta segunda entrega, 'La Uñas' buscará convertir sus charlas íntimas en debates más amplios y poliédricos, en los que se dará voz a nuevos invitados con, como siempre, puntos de vista inéditos sobre temas que nos preocupan a todos.

Squad

Sinónimo de éxito de audiencia y todo un icono para Flooxer, 'Squad' continúa ampliando su oferta de contenido para el público más joven a través de grandes estrellas de Internet como Auronplay, Wismichu, 8cho, Logan o Widler Soldier, todos ellos con una legión de fans en la red.

Los creadores de contenidos con más seguidores de España se unen para generar un contenido de calidad pero sin perder el tono y frescura que tanto gusta a los millones de fieles de no se pierden sus contenidos cada semana.

Además, todos los protagonistas de SQUAD, juntos y revueltos, llenarán el canal de bromas pesadas, cámaras ocultas o retos extremos, siempre con el sello de calidad de la producción de Flooxer y Youplanet.

Tres años de trayectoria de Flooxer, ya en Atresplayer

Tras dar a conocer formatos que se han convertido ya en referente como 'Paquita Salas', 'El Partido', 'Buster', 'Famosos y una vieja', Atresmedia continúa apostando, de la mano de su marca joven, Flooxer, por la ficción y el entretenimiento de máxima calidad y los creadores más interesantes del momento, ahora en Atresplayer.

Flooxer da un gran salto en su estrategia de crecimiento y evolución e integra sus contenidos en la plataforma de vídeo del grupo, Atresplayer, enriqueciendo su oferta con todo un nuevo universo nativo digital que amplía el espectro de audiencia y la variedad de sus contenidos.

Sin duda, esta nueva temporada reafirma el compromiso de Atresmedia por el futuro, adaptándose a un apasionante y cambiante negocio y a una audiencia que consume la televisión como mejor se ajusta a sus necesidades. Por eso ahora más que nunca, lo Audiovisual y lo Digital trabajan como un solo equipo, para estar en todas las plataformas y llegar a los espectadores de una manera más eficaz y completa.