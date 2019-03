Évole: “El programa sobre el Metro de Valencia fue muy importante para nosotros”

El periodista Jordi Evole, galardonado en la XXII edición de los Premios Turia, ha recibido su distinción de manos de la presidenta de la Asociación de Víctimas del Accidente de Metro de Valencia, Beatriz Garrote.

“Supongo que el programa del accidente del Metro de Valencia ha sido bastante decisivo para que nos den este premio. Un programa que para nosotros ha sido muy importante”, comenta Évole.

Los organizadores subrayan además que, "precisamente, hace unos días el prestigioso periódico 'The New York Times' incluyó un reportaje dedicado a Jordi Evole en el que destacaba el reportaje dedicado al accidente del metro de Valencia de 2006, poniendo de relieve 'el carisma y la determinación del periodista catalán en denunciar abusos de poder políticos y financieros', comparando su figura con la del cineasta Michael Moore, por "la habilidad de ambos en destapar escándalos".



Otro de los buques insignia de laSexta, ‘Al Rojo Vivo’ también ha resultado galardonado. “Es un premio para todo el programa de ‘Al Rojo Vivo’, una de las apuestas informativas de laSexta que no olvida que el periodismo debe ser humilde”, afirma el director y presentador del programa, Antonio García Ferreras.