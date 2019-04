Aunque seguimos prefiriendo el papel, el e-book gana adeptos cada año, de todas las descargas un 15% son ilegales, dejando pérdidas de más de 3.000 millones de euros. El 45% de estos libros tienen menos de un año. "Nuestro reto es poder ofrecer estos dos formatos de forma legal", explica Ofelia Grande, directora editorial de 'Siruela'.

De la revolución de la industria se ha hablado en el foro Crea Cultura de Atresmedia, que pretende concienciar al lector y proteger al autor. Cada día, según el Ministerio de Cultura, se venden 421.000 libros, de ellos, casi un 80% en formato papel.

La rápida evolución, pero la lenta legislación, ha provocado que muchos escritores extranjeros no quieran publicar en nuestro país. "Una loncha de mortadela en un supermercado tiene una protección legal máxima, si alguien la agarra se llama a la Policía, a mí cada día me pueden vaciar el trabajo de toda mi vida y no puedo llamar a nadie", explica Lorenzo Silva, escritor. "El problema ha crecido sin poner soluciones. El momento de legislar también es ahora", señala Espido Freire, escritora.



Escritores y editores piden mayor implicación ya que el 90% de las publicaciones en España no venden más de 1000 ejemplares.