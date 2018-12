El triunfo de la cultura frente a la intolerancia permite a Mongolia hacer su espectáculo: "Es la victoria contra el fascismo y la ultraderecha"

Mongolia sobre hielo finalmente tendrá su espacio para ser representada en Valencia. El ministro de Cultura, José Guirao se ha manifestado ante lo sucedido: no está nada a favor de la suspensión de las actuaciones. "Me parece que no debemos consentir, hay que preservar el espacio de la creación y del humor", ha dicho.

La Delegación del Gobierno ha decidido garantizar la seguridad del espectáculo. Tras ello, el Esplai Rambleta de Valencia confirmaba dos pases. "Estamos muy felices por la victoria de que aseguren la protección del público y los trabajadores. Es una victoria contra la intolerancia, el fascismo y la ultraderecha".

Es la conclusión después de que el show se cancelara. La sala y los propios artistas llevaban semanas recibiendo amenazas. El líder de España 2000 avisaba: iría al espectáculo a boicotearlo. Pero a los cómicos eso no les ha frenado. A pesar de las amenazas, la intolerancia no ha podido imponerse a la cultura y finalmente se celebrará el espectáculo de Valencia con seguridad, algo que para Mongolia significa la victoria de la libertad de expresión.