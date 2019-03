El peor cambio para 2018, el cambio climático: la nueva campaña de Greenpeace

MUESTRA LOS PEORES DESEOS PARA 2018

La nueva campaña de Greenpeace impacta porque muestra, no los mejores, si no los peores deseos para el 2018: empezar a fumar, no hacer deporte, quedarse sin trabajo o que te deje tu pareja. Denuncia así el peor cambio para el año venidero, el cambio climático, un cambio que queda reflejado en las mejores fotos de la Naturaleza, premiadas por Nature, Comedy Wildlife Photography, Wildlife Photographer y World Press Photo.​