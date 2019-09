El Palacio de Liria ha abierto sus puertas a los primeros visitantes que han disfrutado de la colección. "Vivo enfrente y paso por la puerta todos los días, pensando ¿cuando podré verlo?", explica un visitante.

"Tuvimos suerte y nos dimos cuenta de que salieron las entradas y las compramos porque teníamos muchos años que queríamos venir", indica otro.

Como ellos hay muchos. En concreto, 9.000 entradas son las que se han vendido para este mes, tantas que han tenido que colgar el cartel de 'todo vendido'.

"Contamos con 21 cartas manuscritas de Colón, existiendo en el mundo 42", explica Emilio Ramírez, secretario de la Fundación Casa de Alba.

Son casi seis siglos de mecenazgo y coleccionismo contenidos en 14 salas que contienen célebres retratos como el de la infanta Margarita de Velázquez o el de la duquesa de Alba de Goya.

Incluso ha habido a quien con una sola visita no le bastaba. "Si es como me han contado, en un grupo yo no me voy a enterar de nada, así que voy a coger todos los grupos", afirma un visitante.

250 personas al día harán visitas de una hora, guiadas por audioguías. "Es impresionante lo que tienen aquí en obras de arte, lo bien conservado que está... la explicación ha sido estupenda", indica una mujer que ha visitado el palacio.

Así, con buenas críticas, queda inaugurada una nueva parada en Madrid, obligatoria para los amantes del arte.