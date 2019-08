'Star Wars: Episodio IX - El ascenso de Skywalker' cerrará la trilogía actual de 'La guerra de las galaxias'. El final llegará el próximo diciembre de la mano de J.J. Abrams, quien vuelve a dirigir la saga. Lo hizo por primera en 2015 con 'Star Wars: El despertar de la Fuerza', película en la que destacó su gran trabajo referencial y la introducción de los nuevos personajes.

Ahora, gracias al nuevo avance que ha lanzado Disney en su Expo D23, los espectadores conocen un poco más ese final, que parece que va a estar protagonizado por una batalla épica entre Kylo Ren (Adam Driver) y Rey (Daisy Ridley).

Además, la cinta contará con la presencia de grandes nombres de la saga como Mark Hamill, probablemente como el fantasma de la Fuerza de Luke Skywalker; Billy Dee Williams, como Lando Calrissian; y Carrie Fisher, en su última aparición como la princesa Leia gracias a imágenes grabadas originalmente para 'El despertar de la Fuerza'.

El avance empieza con un recorrido por toda la historia de 'Star Wars', recordando momentos clave de las nueve películas de la saga. Entonces, la voz de Luke lo deja claro: ha habido "mil generaciones, pero esta es tu pelea". Finn, Rey y Poe se preparan para la batalla final, mientras naves de ambos bandos cruzan el cielo.

La sorpresa llega en la última secuencia del avance, cuando puede verse como Rey empuña un sable láser rojo de doble hoja, similar al que empleaba Darth Maul en 'Star Wars: Episodio I - La amenaza fantasma'. Además, va vestida de negro, con una capa con capucha como las que utilizan los Sith, pertenecientes al Lado Oscuro de la Fuerza.

'Star Wars: El ascenso de Skywalker' cerrará una etapa de la saga, que Disney no plantea volver a traer hasta 2022, con una película en la que trabajaran los creadores de 'Juego de Tronos' David Benioff y D.B. Weiss, según ha informado 'The Verge'.

No obstante, los seguidores de la franquicia podrán disfrutar de las cuatro series que la compañía está preparando para su plataforma de streaming Disney+: 'The Mandalorian', una serie sobre Obi Wan, una serie derivada de 'Rogue One' y la vuelta de 'La guerra de los clones'.