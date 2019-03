Descubre el nuevo videoclip de Adele: 'Hello'

La cantante británica Adele estrenó en un programa británico de radio su primer sencillo, de nombre "Hello", del que será su tercer álbum, cuyo lanzamiento se prevé para el próximo mes.

La artista de pop, soul y blues confiesa que siente "nerviosa" ante este estreno. "Me han empezado a doler las caderas porque me estoy poniendo muy nerviosa", exclamó la solista de Londres, de 27 años. La exitosa cantante admitió que tiene ganas de que "a la gente le guste" y describió las 11 canciones que formarán el nuevo disco, que se llamará "25", como "muy íntimas" y "muy coloquiales".

El tema presentado es una balada acompañada de un piano, y de él ya se dio un adelanto de 30 segundos durante un anuncio publicitario emitido en el programa de televisión Factor X del canal ITV.

Durante el programa radiofónico, la artista contó cómo había afrontado su vuelta a la música, tras un parón de casi cuatro años, y confesó que no sintió presión para elaborar un nuevo trabajo por el gran éxito cosechado con el anterior, el conocido "21".

"Centrarme me resultó muy difícil, pues obviamente ahora que soy madre y habiendo hecho este parón, se me fue el hábito de escribir canciones", dijo. "Así que no, no sentí presión. Pero también tengo la sensación de que todos los álbumes que escriba siempre van a seguir a '21'. Y no importa lo que consiga este álbum, mi próximo disco siempre seguirá a '21", observó.

Con ese álbum, que salió al mercado en 2011, con títulos como "Rolling in the deep" o "Someone Like You", Adele vendió 4,6 millones de copias en el Reino Unido y llegó a los 25 millones a nivel mundial, permaneciendo durante dos años consecutivos como el disco más vendido.

Desde entonces, la cantante solo publicó un tema, el de 'Skyfall', para la película del mismo título de la saga de James Bond, por la que recibió el Óscar y el Globo de Oro a la mejor canción original.

"Sentí que nunca terminaría este álbum, ha sido un proceso largo. Quería dejarlo muchas veces porque no podía hacerlo. Pensé que me iba a quedar sin ideas, que perdería mi capacidad de escribir una canción", confesó.