Cultura anula el Premio Nacional a la Mejor Traducción porque el español "no es una lengua extranjera"

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha anulado el Premio a Mejor Traducción, concedido a Luis Baraiazarra, por error del jurado al no ajustarse a las bases de este galardón, según han confirmado fuentes de este departamento.

Baraiazarra había sido galardonado este jueves con el Premio Nacional a la Mejor Traducción correspondiente a 2016 por 'Idazlan guztiak Santa Teresa Jesusena', traducción de 'Obras completas de Santa Teresa de Jesús'.

Sin embargo, las bases de este premio, dotado con 20.000 euros, establecen que este galardón tiene por objeto distinguir la traducción de una obra escrita originalmente en lengua extranjera (que no es este el caso de 'Obras completas de Santa Teresa de Jesús', escrita en castellano) a cualquiera de las lenguas españolas, y que haya sido publicada por primera vez en España en 2015.

El Ministerio reconoce este error y, tras anular la decisión del jurado, ha procedido a notificárselo al galardonado, a quien ha pedido disculpas. "Yo quiero expresar mi dolor porque don Luis Baraiazarra que ha hecho una grandísima labor, se haya quedado sin su premio por razones técnicas", ha declarado Íñigo Méndez de Vigo. En los próximos días se convocará nuevamente al jurado para que emita un nuevo fallo.

"No entra en mi lógica que en un premio de esta categoría no se hayan dado cuenta si las bases están tan claras", lamenta Baraiazarra. Al menos, ha servido para que se conozca el trabajo de este catedrático carmelita que dudó si aceptar este encargo. "Me pareció que no debíamos de negar a las letras vascas un personaje como Santa Teresa", concluye.