El estreno de la nueva película de la saga de James Bond, 'No Time To Die', se ha retrasado desde abril hasta noviembre, según informaron sus productores. Una decisión que llega después de que diversos clubs de fans del agente secreto pidieran postergar el lanzamiento por temor a la epidemia de coronavirus.

Los fundadores de dos de los clubes de fans de James Bond publicaron una carta abierta a los productores de la película en la que pedían que se retrasara su salida al mercado. "Es momento de poner la salud pública por delante de las agendas de marketing", señalaba la misiva.

Así, Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), Universal y los productores de la cinta Michael G. Wilson y Barbara Broccoli anunciaron a través de Twitter que "tras una cuidadosa evaluación del mercado cinematográfico mundial, el estreno de 'No Time To Die' se retrasará hasta noviembre de 2020".

El lanzamiento en el Reino Unido, previsto hasta ahora el para el 2 de abril, pasa al 12 de noviembre, mientras que el estreno mundial de la nueva cinta de Daniel Craig, que incluye a EEUU, se pospone del 8 de abril al 25 de noviembre.

El coronavirus se ha expandido por numerosos países y ha infectado por ahora a casi 95.000 personas en el mundo, dejando cerca de 3.200 muertes.

James Bond nunca será mujer y esta es la razón

'No Time To Die' será la última vez que Daniel Craig interprete el papel de James Bond. Sin embargo, los productores de la cinta Barbara Broccoli y Michael G. Wilson no dejan lugar a dudas: 007 nunca será interpretado por una mujer.

"No me interesa tomar un personaje masculino y hacer que lo interprete una mujer. Creo que las mujeres son mucho más interesantes que eso", defendió Broccoli en una entrevista con la revista Variety. "Sí que pienso que deberíamos crear nuevos personajes para mujeres, personajes fuertes", matizó Broccoli.

No obstante, los productores dejan claro que aún no han empezado a planificar el futuro de la franquicia y que están centrados en la inminente entrega, que cuenta con un presupuesto de 250 millones.