Cocina en Semana Santa: cómo preparar un buen potaje saludable y bajo en grasas

COCINA PARA LA SEMANA SANTA

En Semana Santa no sólo de dulce vive el hombre y uno de los platos estrella de estas fiestas de tradición es el famoso potaje. Sin duda, una de las tradiciones más saludables de la gastronomía española. Este plato compuesto por garbanzos, verduras, espinacas y bacalao es un hábito que no sólo tendríamos que hacer en vigilia, si no de 2 a 3 veces a la semana conforme recomienda la misma FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación).