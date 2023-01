Ni el Teatro Gran Falla ni el propio gaditano se cansan de Carnaval. De hecho, tal es la importancia del Carnaval gaditano que antes del mismo tiene lugar un nada corto Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC), pero es que incluso después también tiene lugar otro Carnaval, el chico, el pequeñito, el 'de los jartibles', el de los que nunca se 'jartan' de Carnaval. ¿Cómo van a cansarse de humor? El COAC continúa este martes con la segunda sesión de preliminares de la semana, a falta de otras cuatro para el sábado poner cierre a esta primera fase clasificatoria, de la que saldrán los elegidos para los cuartos de final.

COAC 2023: orden de actuación de hoy, martes 30 de enero

La Burbuja ( coro )

) Los Viñanos ( chirigota )

) La Guasona ( comparsa )

) La patrulla canina ( chirigota )

) Los peliculeros ( comparsa )

) Fariña de mis ojos ( chirigota )

) La isleta del tesoro (comparsa)

Este martes son tres chirigotas, tres comparsas y un coro los que se suben al escenario del Gran Falla, para mostrar sus repertorios. Aunque el jurado oficial del COAC los puntuará in situ, no se conocerán los puntos que recibe cada agrupación hasta que termine la fase. Y ni siquiera ahí se conocen todos: una vez finalizada la fase preliminar se conocerán las puntuaciones de las agrupaciones que no pasen a la siguiente fase, mientras que de las que sí lo hagan solo se conocerá el nombre.

Una vez que lleguen a cuartos de final, todas y cada una de las agrupaciones vuelven a tener 0 puntos y parten de las mismas condiciones, para seguir convenciendo al jurado (y al público) en la siguiente fase. No obstante, antes de llegar a ese momento aún quedan otras cuatro sesiones preliminares. En cada sesión participan entre siete y ocho agrupaciones, con media hora cada una de actuación, tiempo al que se suman los 10 ó 15 minutos de montaje, desmontaje y descanso entre cada una. Aquí puedes consultar todas las fechas y orden de actuación de las sesiones que faltan para acabar la fase:

Los mi alma y Los del veredicto, las chirigotas favoritas

Aunque todavía no se conocen los puntos oficiales de ninguna agrupación, los jurados alternativos ya van mostrando sus cartas, y aunque todos son diferentes, los jurados diarios no oficiales de los diarios 'Bahía de Cádiz', 'Diario de Cádiz' y 'La Voz de Cádiz' ya apuntan a algunas como favoritas: para los primeros y los últimos, la chirigota Los mi alma es la mejor de lo que va del COAC, mientras que para el 'Diario' esta se queda en segunda posición, sólo por detrás de Los del veredicto. Cabe recordar que Los mi alma es la chirigota en la que participa el presentador de laSexta José Yélamo.

→ Así funcionan las puntuaciones del COAC

En cuanto a comparsas, por ejemplo, están los tres jurados de acuerdo: la comparsa del año es, por ahora (y al menos con el repertorio presentado en la primera fase), La ciudad invisible. La comparsa de Antonio Martínez Ares, que en 2022 se presentó bajo el nombre de Los Sumisos, fue la ganadora de su categoría en la última edición del COAC.