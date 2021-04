Chloé Zhao se ha hecho con el Oscar a mejor dirección, razón por la que ha marcado un hito en la Academia: se trata de la segunda mujer en toda la historia de los premios que gana este tipo de categoría.

Antes de ella lo hizo Kathryn Bigelow, que en 2008 se abrió hueco entre los directores premiados con el filme 'En Tierra Hostil' (también premiada como mejor película de dicho año). Ante esto, la directora, de origen chino, ha aprovechado el mensaje que manda su cinta, un tributo a la vida nómada, para agradecer el reconocimiento.

"Siempre he encontrado bondad en la gente que he conocido, en cada lugar al que he ido en el mundo", expresó tras recibir la estatuilla, y sentencia: "Así que esto es para todo el que ha tenido la fe y el coraje de aferrarse a la bondad en sí mismo y en los demás".

Con su reconocimiento a mejor dirección, Zhao extendió una magnífica racha internacional de este Óscar, que en los últimos diez años solo ha tenido un ganador estadounidense: Damien Chazelle por "La La Land" (2016).

Junto con eso, además de este galardón, 'Nomadland' ha obtenido también el premio a mejor película, mientras que Frances McDormand, protagonista de la historia de Zhao, ha sido reconocida como mejor actriz de este año. De este modo, la intérprete no solo triunfó como mejor actriz, que era uno de los galardones más inciertos de la noche, sino que también se llevó la distinción de mejor película de "Nomadland" como productora de la cinta.

Tras alcanzar el galardón más cotizado de los Óscar, McDormand hizo una gran defensa de la magia del cine y pidió al público que vean "Nomadland", así como el resto de cintas nominadas, "en la pantalla más grande posible".