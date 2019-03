Cantar con el micrófono estropeado, sin acercárselo a la boca o su famoso 'when I need you', los otros escándalos de Enrique Iglesias

Los fans de Enrique Iglesias estaban muy cabreados tras su único concierto en España. En Santander sus seguidores acabaron gritando el clásico "manos arriba esto es un atraco".

Tras la actuación de Enrique Iglesias las quejas llegaron enseguida a las redes sociales. Le criticaban por salir media hora tarde, hacer playback, cantar poco más de una hora y marcharse sin ni siquiera saludar.

Para el cantante el show fue perfecto. En twitter decía esto: "#gracias por una noche mágica #santander !!!!!!!!". Antes del concierto el público llegaba con muchas ganas y Enrique parecía compartir la ilusión de su fans: "Estoy feliz, nervioso pero con muchas gracias de salir y pasármelo bien".

Durante el concierto el público cantó pero supuestamente Enrique Iglesias volvió a hacer playback. No era la primera vez que se ponía en duda la profesionalidad del cantante. Tras el famoso 'when I need you' ha habido otros. Por ejemplo en el que Enrique canta con el micrófono estropeado y el año pasado en Cannes donde lució voz incluso sin acercarse el micrófono a la boca.