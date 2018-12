Michael Bublé regresa con nuevo disco: "No me voy a retirar"

Vuelve la voz romántica. Michael Bublé regresa al estudio de grabación tras su retirada en 2016: "Yo amo la música. La música no es algo que pueda dejar. Es como decir ¿crees que podrías dejar de respirar?" asegura el cantante.

La imagen de un corazón es la portada de su octavo disco de título 'Love': "Creo que la gente necesita amor, esperanza, fortaleza... Hay muchas cosas negativas sucediendo en todo el mundo".

Los 75 millones de copias vendidas le hicieron alcanzar pronto la fama, a la que renunciaría por disfrutar más de su familia: "Lo que no tengo claro es si me gustaría volver a la fama, volver a ser un personaje público. Quisiera tener la oportunidad para mí y para mi familia de seguir adelante".

De 'Love' se ha dicho que sería su último trabajo, algo que él mismo niega rotundamente: "¿Quieres decir que si me voy a retirar? No he pensado en ello. No me voy a retirar".

Esta es una de sus nuevas canciones, pero para escucharle en los escenarios españoles habrá que esperar hasta el próximo septiembre.