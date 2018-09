Bradley Cooper agradece el recibimiento de San Sebastián a su llegada para presentar 'Ha nacido una estrella': "Es genial sentir esa energía positiva"

Fotos, autógrafos y gritos de sus fans confirmaban que la 'bradleymanía' ya estaba en San Sebastián, y tal y como nos ha confirmado a laSexta noticias, el actor está encantado de ese recibimiento porque "estás en tu mundo en el tour de promoción y es bueno sentir la energía positiva".

Esa energía que lo fans no han parado de brindarle desde su llegada a España, donde el intérprete viene a promocionar su primera película como director. En el remake de 'Ha nacido una estrella' no solo no deja de lado la interpretación, sino que se atreve a cantar.

En su nueva película cantará con Lady Gaga, sobre quien explica que ha sido "muy inspirador" y que "todo el equipo se quedaba hechizado cuando ella cantaba". De ella también ha sorprendido su nivel interpretativo, y todo gracias a una apuesta de Cooper con la que pretende conquistar a la crítica como ya ha conquistado a sus fans.